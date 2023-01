Los uniformados pertenecen a un mismo pelotón y duraron más de 72 horas retenidos en zona rural del municipio de Vista Hermosa.

En principio, Gustavo Petro, que asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo que la liberación era un hecho.

“Hemos logrado liberar a todas las personas, es la última información que tengo. Es decir que el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la de retención permanente de miembros de la fuerza pública. Le he pedido al comisionado de paz que ponga sobre la mesa que ya no debe haber retenciones”, declaró el mandatario.

#Video “El cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la fuerza pública”: presidente Gustavo Petro sobre la liberación de tres soldados que tenían secuestrados las disidencias. #VocesySonidos pic.twitter.com/9dgz7JH35b — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 18, 2023

Sin embargo, en suelo colombiano no había certeza de lo dicho por el presidente en horas de la mañana de este miércoles 18 de enero de 2023.

Fue por ello que al mediodía apareció en diferentes noticieros el gobernador del Meta para ratificar la noticia.

“Me acaban de informar que en este momento están siendo liberados los 30 militares y que este pelotón va a continuar su trabajo de operación en la zona”, apuntó en declaraciones a Noticias Caracol.

Y agregó que no hay ningún herido o enfermo: “Afortunadamente, están sanos y salvos, ese es el reporte que tenemos del Ejército. Están en muy buenas condiciones”.

Entre tanto, siguen secuestrados otros 4 militares en el departamento del Cauca, donde fueron raptados por disidencias de las Farc.

En video, el anuncio del gobernador: