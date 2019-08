green

Según informó City Tv, el joven fue contactado por dos sujetos el pasado jueves, quienes le aseguraron que su vehículo se varó y debían ir a recorgelo, pero cuando supuestamente se estaban acercando al lugar aparecieron más hombres.

“En ese momento el que estaba al lado mío, me encañona, me tapa los ojos, me venda y partimos en la grúa. Empezaron a dar vueltas; yo no sé por dónde iban“, explicó el joven de 20 años.

Los ladrones también aprovecharon para preguntarle al operario si el automotor contaba con servicio de ubicación por GPS, y quién era el propietario de este.

A eso de las 11 de la noche terminaron de dar vueltas y dejaron al hombre en un potrero ubicado en el sector de Atalayas. La grúa estaba avaluada en 100 millones de pesos colombianos.

Cabe recordar que El Tiempo reportó un caso en Ciudad Bolivar, Bogotá, en el que unos hombres intentaron hurtar con una grúa un vehículo que estaba estacionado en vía pública, asegurando que la dueña lo había mandado a recoger para supuestamente llevarlo al taller.

No obstante, la mujer se percató de lo ocurrido y reaccionó a tiempo, por lo que aseguran esta sería una nueva modalidad de robo. Ahora, ¿se estarán robando grúas para llevarse vehículos con mayor facilidad?