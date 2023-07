En un dolor de cabeza que no tiene remedio se ha convertido la inseguridad en Bogotá, que tiene azotados a la mayoría de ciudadanos con los constantes robos que se presentan diariamente. Los ladrones parece que ya no le temen a las autoridades, tanto así que ya no le importa delinquir a plena luz del día.

Ahora, un nuevo robo se presentó en el noroccidente de Bogotá, donde en un restaurante del sector siete ladrones se metieron con armas de fuego y robaron a todos los clientes que estaban comiendo en el sitio, según informó Noticias Caracol.

“Fui víctima de hurto de al menos siete delincuentes, quienes ingresaron a un restaurante en el que me encontraba departiendo con unos amigos. Nos robaron teléfonos, dinero en efectivo, cadenas, el producido del local. Todos los ladrones nos intimidaron con armas de fuego y navajas”, dijo en el noticiero una de las personas que fue robada en el negocio.

#OjoDeLaNoche | En el noroccidente de Bogotá siete delincuentes ingresaron a un restaurante y asaltaron a las personas que se encontraban en el lugar. Tres de los ladrones fueron capturados. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/uUt5y5QV6O — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 21, 2023

Por fortuna, la Policía Nacional logró llegar al lugar y se enfrentó a los siete ladrones que estaban dentro del sitio. Lograron capturar a tres y recuperaron varios elementos que fueron robados; sin embargo, los otros cuatro alcanzaron a escapar en motos.

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad e intentan establecer si este robo también estaría relacionado con los casos de extorsiones que se vienen presentando contra comerciantes en varias localidades de Bogotá, donde incluso los delincuentes han lanzado granadas contra negocios.