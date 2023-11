En el departamento del Cauca hay preocupación por el incremento en los asaltos en la vía Panamericana entre las ciudades de Popayán y Cali. Un sacerdote es la más reciente víctima de los asaltantes.

Se trata del padre Néstor Solís, quien hace parte de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Popayán, quien fue dado de alta de un centro médico e inició su proceso de recuperación.

El sacerdote narró que en el trayecto entre Popayán y Piendamó fue víctima de dos delincuentes que le dispararon en la espalda para robarle su motocicleta y pertenencias. El religioso fue auxiliado por otro cura que pasaba por el mismo lugar.

“Me abordaron, me alcanzaron dos sujetos en una motocicleta, me apuntaron con un arma, me obligaron a detenerme, uno de ellos se bajó rápidamente de la moto en la que venían, yo traía un maletín del que me halaron, me caigo al piso, y el sujeto me arrebata el bolso y me propina un disparo en la espalda. Se llevaron mi motocicleta”.