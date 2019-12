green

El usuario de Twitter Palmer1505 se tomó el trabajo de publicar el audio de la entrevista en la que se escuchan las carcajadas del ministro Holmes, Alberto Casas y Julio Sánchez Cristo porque al funcionario se le aguó la rumba en la Feria de Cali por tener que atender a un consejo de seguridad en Palomino, Guajira, luego del brutal y misterioso asesinato de una pareja de esposos recién casados.

“Mañana Gilberto Santa Rosa, con el pañuelo en la mano, la vaina… nada. Mañana, para Palomino”, dijo Sánchez Cristo en referencia a lo que se iba a perder el ministro por estar trabajando.

Eso sí, el funcionario aseguró que él es “perfectamente consciente de los deberes y las responsabilidades” que tiene. Este es el trino con el audio de la entrevista.

Cuanta porquería en este gobierno y esta prensa, burlándose porque al ministro le tocó atender una masacre en Palomino un 24 de diciembre en vez de ir a la feria de Cali. Carcajadas entre ministro y periodistas ante una tragedia. pic.twitter.com/1QhrNdIKat — Palmer (@palmer1505) 24 de diciembre de 2019

El tuit del usuario arrancó algunos comentarios, como este: “Son de lo peorcito. Poco les importa el sufrimiento. La única forma de acabarlos es no seguirlos, no escucharlos, no rating”.

Y hay otros comentarios: “Sentí ira profunda 😡😡😡😡”, “¿En realidad alguien considera que @jsanchezcristo es un periodista? El tipo es a lo sumo un mercachife de noticias cosméticas. Lo de él es el club y las banalidades propias de aquel” y “La mejor respuesta es: NO MAS W”.