Bieri acudió a su cuenta de Twitter para referirse al tema, y aunque no dio una explicación sí cuestionó la forma en que la Fundación para la Libertad de Prensa obtuvo la grabación en la que él pide “cambiar de horario” o “matar la producción” de ‘Los puros criollos’.

Estos son los tres trinos que publicó Bieri al respecto, en los que usa palabras como “delito”, “chuzar” y “constreñimiento para delinquir agravado”. Todas ellas para atacar a la Flip por la forma en que se obtuvo la grabación en medio de una reunión con la directora de Señal Colombia, Diana Díaz, y el asesor jurídico de gerencia, Martín Pimiento.

Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales y sea @FLIP_org quien impulse esta clase de prácticas. #cualcensura — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

Obtener información de forma fraudulenta es un delito. Constreñimiento para delinquir agravado entre otros. pág 15 Manual Antiespías de la @FLIP_org — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

Bieri también subió una imagen del ‘Manual antiespías’, de la Flip, y le recomendó a su director, Pedro Vaca, que “repase sus propios manuales”.

Le recomiendo a director@flip.org.co @FLIP_org que repasen sus propios manuales. Grabar sin permiso es igual de grave a chuzar. Ambas son delito y lejos está de ser una prueba. #cualcensura pic.twitter.com/1SijYpxuWE — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

Y es que aunque Bieri ha negado tajantemente alguna forma de censura por parte de RTVC al programa de Santiago Rivas, debido a sus picantes críticas al gobierno, la grabación muestra que pidió sacar al presentador de la producción.

En diciembre el gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, justificó sacar del aire a #LosPurosCriollos por el “diseño de nuevos modelos de parrilla” de programación. La realidad: fue censura. "Matamos la producción", dijo. Aquí sus declaraciones completas▶https://t.co/NivixXVI4q pic.twitter.com/qxVUShp8f8 — La Liga Contra el Silencio (@LigaNoSilencio) January 24, 2019

“Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe. Digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y, segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”, se escucha en parte del audio, cuya transcripción completa publicó la Flip en su página.