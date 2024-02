Este domingo 18 de febrero, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá dio detalles de su vida ahora como concejal, cargo al que llegó después de quedar segundo en las recientes elecciones que dieron a Carlos Fernando Galán como el ganador.

Para el economista, el desafío de estar en el Concejo de Bogotá ha representado un enorme compromiso con la ciudad. Así se lo dijo a Noticias RCN, donde no dejó claro si estará los 4 años en dicho cargo.

“Hay algo de lo que me siento tranquilo y es que sé tener los pies sobre la tierra y sé hacer la mejor tarea donde me toca. Lo que estoy planeando es poder hacer una labor en el Concejo muy buena y el tiempo nos dirá qué podemos hacer más adelante”, señaló Oviedo.

Y es que una vez perdió las elecciones a la Alcaldía, diferentes sectores políticos apuntaron a que Oviedo podría buscar la presidencia, teniendo en cuenta que obtuvo más de 610.000 votos. Sin embargo, no se atrevió a confirmarlo al señalar que hay algo que lo tiene preocupado al respecto.

“El presidente Petro fue el primero en iniciar la campaña presidencial al empezar a hablar como si esto fuera una dinastía del progresismo. Primero el ‘a mí no me dejan hacer’, entonces yo [Petro] doy la línea de lo que verdaderamente quiere hacer el progresismo en el país para que venga un sucesor”, comentó el concejal en el mismo medio sobre lo que podría ocurrir en los próximos comicios de 2026.

Al ser consultado sobre si ve a candidatos fijos para esas elecciones, Juan Daniel Oviedo dejó una tajante afirmación.

“Él [Petro] abrió el camino y cortó la cinta presidencial de muchas personas. Eso me preocupa y me duele”, comentó en RCN.

Por último, se refirió a Gustavo Petro y señaló que ha notado a un presidente que “no quiere escuchar”.

“Yo veo a un presidente que no quiere escuchar y sobre todo que no quiere encontrar en la evidencia una oportunidad de corregir. Porque todos estamos de acuerdo en Colombia que los cambios son necesarios, que ajustes a la política social son importantes… pero no dejar de escuchar lo que las cifras y expertos dicen”, concluyó el concejal de Bogotá.

Acá, lo que dijo de Gustavo Petro:

