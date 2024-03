600 días, 20 meses y 13 departamentos recorridos hacen parte de las cuentas de Sergio Delgado Velandia, santandereano a quien su vida le cambió por completo tras la desaparición de su mamá en julio de 2022.

Sergio llegó hasta Medellín, donde conmemoró los 600 días de búsqueda de su madre, Rosalba Velandia Salazar. En el Parque de Las Luces, centro de la ciudad, el joven llamó la atención de varios transeúntes y personas que vieron su historia en redes sociales.

“ ¿Dolor?, dolor es no saber dónde está su mamá 600 días , eso sí es un dolor, por eso hoy vengo aquí, a este parque, diciéndoles cuanto dolor tengo”, exclamó Sergio frente a quienes lo acompañaban.

Con pancartas y globos que hacían alusión a los 600 días de búsqueda, este hombre hizo un doloroso llamado a las autoridades para que haya celeridad en su caso, así como pidió a las personas que observen bien la foto de su madre en caso de llegar a verla.

“Esta personita que está aquí en el suelo representa una mamá que me crió con valores, que me crió con amor, que me dio una niñez muy bonita, hizo todo lo que hizo para tener este hombre parado hoy en este parque, por eso hay días de mucho sufrimiento en mi diario vivir”, aseguró Sergio.