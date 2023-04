Se conoció un nuevo caso de un presunto abuso en uno de los buses articulados del Masivo Integrado de Occidente de Cali.

Este suceso tiene que ver con la gallardía de una joven, quien tuvo el valor de denunciar que fue vulnerada por un usuario cuando se movilizaba en un articulado del Mío.

Utilizando su cuenta de Twitter, Natalia Perea (@Nataliaperea2), víctima de este presunto acoso, detalló el indefendible escenario que padeció ante una persona que tenía intenciones de sobrepasarse con ella.

“Un viejo asqueroso me… de la forma más horrible que puedan imaginar. Reaccioné, le di un golpe e hice el mayor escándalo de mi vida. Afortunadamente me topé con la solidaridad de la gente”, manifestó Natalia en su red social.

Hoy viví un episodio horrible en el MIO @METROCALI y jamás pensé que me iba a pasar. Un viejo asqueroso me tocó de la forma más horrible que puedan imaginar. Reaccioné, le di un golpe e hice el mayor escándalo de mi vida, afortunadamente me topé con la solidaridad de la gente ⬇️

