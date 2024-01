Mientras su voz se entrecortaba y con los ojos llenos de lágrimas, Marta Uribe habló su hijo Jesús Olier Uribe, quien perdió la vida en medio de un ataque a bala registrado en la calle 99B con carrera 6H del barrio Cordialidad, en límites con el barrio La Gloria, al suroccidente de Barranquilla, Atlántico.

Durante el hecho violento sujetos asestaron varios disparos a Jesús, de 26 años de edad, y a Víctor Manuel Escorcia, de 25 años, quienes estaban en un establecimiento de comercio dedicado a la venta de licores. Olier murió en el acto, mientras el otro hombre fue llevado a la Clínica San Ignacio, donde reportaron su deceso.

La progenitora de Jesús contó: “Una sobrina que vive cerca me llamó, cuando quise ir ya no me dejaron ver a mi hijo, él como vio la balacera corrió hacia adentro y me le pegaron unos tiros, no sé cuántos le dieron. Él hablaba, decía de ese barrio que no iba por allá, no le gustaba, no sé qué le pasó, por qué cogió esa noche para allá”.

Sobre cómo era el comportamiento de su hijo, la mujer recordó: “Él siempre me preguntaba qué iba a cenar, siempre me daba para que comprara, como no tenía ni mujer ni nada; él se dedicaba al reguetón, yo no sé qué hacía ahí, la mala hora. Pienso que hay mucha delincuencia, extorsión, no sé si a mi pobre pelaito lo estaban extorsionando porque él trabajaba, mi hijo no tenía antecedentes, fue un excelente hijo, estuvo en la armada, fue vigilante, tuvo su moto y casualmente en ese barrio también me le robaron la moto, ahora estaba trabajando ese carro (taxi) y le iba bien, era lo más lindo que yo tenía”.

De manera preliminar se informó que el ataque, al parecer, iba dirigido contra Víctor, a quien, según testigos, después de impactarlo le quitaron unas pertenencias. Pese a que la Policía señaló que las dos víctimas tenían anotaciones judiciales, Marta Uribe expresó que eso no es cierto y que su hijo tampoco estaba involucrado en problemas:

“Cualquier vecino o fuera de por aquí, pregunte por Jesús, allá en Villa Caracas, a quién no ayudaba y le daba un plato de comida, esos venezolanos lo querían mucho porque él era muy popular. Eso fue una equivocación, yo le pido a las madres que oren por sus hijos, si están en malos pasos que salgan de ahí, que el único que los puede ayudar es Cristo Jesús”.

En sus redes sociales, Jesús, que se daba a conocer como Jiihz Trono, publicaba videos cantando reguetón y trap, acompañados de mensajes como: “Seguiré trabajando en mi music”, “De rima en rima me trepo en la tarima” y “Yo sigo siendo el mismo”.

