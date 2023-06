Una macabra escena encontraron las autoridades en Bucaramanga, donde una joven de 21 años identificada como Laury Yisel Guzmán Becerra fue hallada muerta dentro de la vivienda. La mujer había llegado hace pocos meses a la capital santandereana en búsqueda de trabajo, según informó Blu Radio.

(Vea también: Bus sin frenos se volcó en Santander; pasajero grabó angustiosos momentos; 20 lesionados)

“De acuerdo con lo que se conoce preliminarmente, la víctima no presenta lesiones o heridas en su cuerpo. De igual forma, se avanza en la investigación correspondiente a través de las cámaras de monitoreo y versiones de posibles testigos”, confirmó en la emisora el coronel Juan Andrés Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Uno de los principales sospechosos es el novio de la joven, quien según los familiares de la víctima fue el último que estuvo con ella antes de su muerte. Además, los seres queridos de la mujer dicen que este hombre no contesta las llamadas y no ha vuelto a su lugar de trabajo, por lo que no saben dónde se encuentra, según la cadena radial.

Lee También

Además, lo que se conoce es que en la noche del domingo 25 de junio Guzmán Becerra salió a un establecimiento nocturno acompañada de su novio, esa fue la última vez que se le vio con vida. Por el momento, su cuerpo permanece en la sede de Medicina Legal, donde se espera el dictamen para establecer las causas de su muerte, de acuerdo con la emisora.