El abogado José Manuel Gnecco, quien es investigado por el asesinato de su esposa, María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021, en su casa en la isla de San Andrés, ahora también es procesado por el delito de soborno a testigo.

La Fiscalía imputó al abogado José Manuel Gnecco por el delito de soborno a testigos, por presuntamente ofrecer dinero a un testigo para que se inculpara por la muerte de su esposa María Mercedes Gnecco.

Para el juez de control de garantías San Andrés, teniendo en cuenta que cualquier duda debe resolverse a favor del procesado, estableció que en este caso “no esta totalmente demostrado el presupuesto factico de realización de la conducta delictiva, no hay claridad, el despacho debe afirmar que el presupuesto de inferencia razonable de autoría o participación no se encuentra cumplido por parte de la Fiscalía, con los elementos que entrega de soporte, el principio de Indubio pro reo, la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico, adquiere el rango de derecho fundamental, por lo que este caso debe decidirse a favor del investigado” y agregó que “existe duda del ofrecimiento de la suma de 5 millones de pesos para que aceptará su responsabilidad en los hechos en los que perdió la vida la señora María Mercedes Gnecco.

El despacho se abstiene de imponer medida de aseguramiento del señor José Manuel Gnecco”. Por lo tanto, el abogado José Manuel Gnecco deberá quedar en libertad en las próximas horas.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento el delegado de la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía, de enviar a la cárcel a José Manuel Gnecco por Soborno a Testigos, recordemos que hace unos días fue dejado en libertad por vencimiento de términos dentro de otro proceso por homicidio. 10 minutos después de ser dejado en libertad fue capturado a la salida de la penitenciaría de la Isla de San Andrés.

En su intervención la fiscal afirmó, que el procesado presuntamente sobornó a uno de los testigos y por esta razón se dio su captura.

La fiscal cuarta especializada, relató que el joven Gerald David Pereira Castro, quien esta detenido en una cárcel, fue capturado en el año 2023 con una arma de fuego.

Estando detenido cumplió los 18 años y fue entrevistado por la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, donde manifestó que José Manuel Gnecco, le envió mensajes e intentado sobornar: «la última vez me ofreció 5 millones para que dijera falsas declaraciones, pero a ese man nunca le dado la palabra, nunca bajo, cuando me manda a llamar, el vive en el patio 4, con ese man no he querido trato, lo conocí 3 meses después de estar en la cárcel, el quería que yo le ayudara, me mandaba razones con Lalo alias «El Ranchero», yo solo escuchaba pero no decía si o no, la última vez me preguntaron cuanto quería yo, para que hablará para probar la inocencia del señor Gnecco, por redes me enteré que el señor Gnecco hizo una demanda por el asesinato de su esposa, por lo que la funcionaria compulsó copias.

Recalcó que en el libro de registro de autorizaciones de visitas a Gerald David Pereira Castro, no aparece registrado el ingreso del equipo técnico de la defensa.

En la intervención del abogado defensor, Marlon Díaz, refutó la credibilidad del testigo Gerald David Pereira Castro, quien ha estado en varias ocasiones en la cárcel por porte de armas y otros delitos. Además, afirmó que no se hicieron los cotejos necesarios de las balas y armas vinculadas a este proceso. Adicionalmente, se revelaron los audios de la entrevista al testigo quien afirma que fue sobornado por Gnecco.

«El laboratorio de la DIJIN, que maneja el sistema de comparación balística, en el informe del 17 de abril de 2023, dice que, realizado el cotejo entre los proyectiles sometidos a estudio, se determina que presentan caractersticas, microscópicas de identidad entre sí, es decir que fueron disparadas por una misma arma de fuego, corresponde a un patrón de arma de fuego tipo pistola calibre 19. ¿cuál fue la coincidencia? esa arma que le incautaron en flagrancia a Gerald David Pereira, fue la que mató a María Mercedes Gnecco»

Igualmente, el defensor Marlon Díaz, afirma que sí se solicito la autorización para el ingreso de los investigadores de la defensa a la cárcel para entrevistar al joven Gerald David Pereira Castro, quien ya era mayor de edad para esta fecha.

“No es verdad que se haya ingresado a la cárcel de manera irregular, sino que se contaba con los permisos, en correo del 5 de mayo de 2023, esa diligencia se hizo en el área de Policía Judicial, que no fueron las 5 personas, entregó el audio y transcripción de la entrevista realizada por la defensa, no es verdad que se hicieron pasar por otras personas de la INTERPOL. Aquí presento los audios”, manifestó el abogado penalista

