Luego de la salida de Gregorio Eljach, elegido como nuevo procurador general de la Nación, la silla para ocupar el importante cargo del Senado sigue vacante… y parece que así seguirá por otros días.

Jorge Laverde, quien pertenece al partido liberal y que sonaba fuerte para reemplazar a Eljach en la Secretaría del Senado, se bajó del bus y decidió no continuar con su postulación al cargo.

Según comentó RCN Radio, el actual secretario de la Comisión Sexta del Senado decidió respetar los acuerdos políticos y dejarle el camino libre a un candidato del Partido de la U para que llegue al cargo que empieza a crear discordias en el Congreso por la demora en la elección del reemplazo de Eljach.

“He decidido aplazar esa victoria, posponer ese triunfo porque soy una persona institucional y que lleva más de 20 años en el Congreso, así que los acuerdos políticos se deben respetar. Agradezco a quienes pusieron en consideración mi nombre y mi hoja de vida para reemplazar a Gregorio Eljach, eso me llena de orgullo, pero pienso primero en las instituciones y no seré quien cause un rompimiento de los mismos”, señaló Laverde.