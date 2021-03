La decisión fue tomada el sábado durante el primer congreso del Partido Dignidad, donde el movimiento político también eligió a su nuevo presidente, el exsenador, economista y docente Juan Manuel Ospina.

En dicho documento, así como en la reunión del partido, transmitida por Facebook, esa colectividad dejó ver su optimismo frente a la posibilidad de que Robledo se convierta en el candidato único de la Coalición de la Esperanza, propuesta de centro izquierda para las presidenciales de 2022 en la que también se encuentran Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Ángela María Robledo.

Jorge Enrique Robledo también indicó que su partido viene reuniéndose con los demás candidatos de la Coalición de la Esperanza para terminar de definir el programa que él y su colectividad presentarán oficialmente el próximo 22 de abril.

“Esto es una alianza programática, no un asunto de conveniencias. El objetivo de lo que estamos construyendo es lograr que no nos vayan a reelegir a [Iván] Duque en cuerpo ajeno. Este país no resiste tanta desgracia y eso es lo primero que se va a resolver en las elecciones del 2022″, agregó.