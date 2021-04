green

En la grabación, ‘Iván Márquez‘ dijo que su disidencia estableció que los ejércitos de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá no son su objetivo, sino que su “lucha armada” es contra las Fuerzas Militares de Colombia.

Esto, por los enfretamientos entre disidencias y militares venezolanos en el sector de La Victoria, en el estado venezolano de Apure, que ha dejado miles de desplazados y varios muertos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas venezolanas.

La desidencia, dijo ‘Iván Márquez’, “reitera que no actúa contra las fuerzas armadas de los países vecinos. […] No cobra impuestos a ninguno de los nacionales de esos países y no interviene en el manejo soberano de los riquezas naturales”.

Además, respaldó a Venezuela por bloqueos de Estados Unidos, como se escucha en este video:

En nuevo video, Iván Márquez reitera lealtad a Maduro: Nuestra lucha es en Colombia. Todos los detalles: https://t.co/9yUDGFAVFR pic.twitter.com/1p84PVrwE5 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 13, 2021

En la grabación no aparece ‘Jesús Santrich’, que recientemente le había manifestado su intención de colaborar con el grupo criminal de ‘Gentil Duarte’, ni alias ‘el Paisa’, otros de los que traicionaron el acuerdo de paz.