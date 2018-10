Durante el foro, destinado a fomentar el emprendimiento, Iván Duque insistió en el impacto de las industrias creativas y su visión de la ‘economía naranja’. Según indicó Caracol Radio, luego de una intervención de Vives en la que detalló varias acciones de la fundación Tras La Perla, creada por él para mejorar la calidad de vida de población vulnerable en la capital del Magdalena y sus alrededores, el Presidente le dijo:

“Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí se la dejo”.