Un ciudadano italiano identificado como Luigi Mercurio tuvo una horrible experiencia en su paseo por Cartagena, cuando delincuentes le suministraron una sustancia que lo hizo quedar inconsciente y los ladrones lo despojaron de sus pertenencias, dijo el afectado en revista Semana.

El hecho ocurrió el pasado sábado 27 de abril, cuando estaba disfrutando de un paseo en la ciudad amurallada. Allí conoció a un hombre en la Plaza de la Trinidad, pero luego ambos fueron abordados por un sujeto que los invitó a dar un recorrido en un taxi por Bocagrande. Sin ninguna prevención, decidieron aceptar el gesto, que les pareció amigable, según dijo la víctima en la revista.

El italiano recuerda que el trayecto empezó en la noche y hasta el conductor del vehículo les ofreció un par de cervezas y ambos accedieron. Desde ese momento, dice que no tienen conocimiento de lo que sucedió, según contó en sus redes sociales.

“Un par de amigos me invitaron a una bebida y en esta bebida, por su puesto, tenía droga. Después que yo me tomé esa cervecita, yo no me acuerdo más nada. Lo que pasó fue que me robaron, me maltrataron y me dejaron en la calle”, dijo el sujeto.

Pese a que puso en conocimiento la situación a las autoridades, los delincuentes que le hicieron daño no han sido capturados. Uniformados fueron los que le prestaron los primeros auxilios porque tenía lesiones en su cuerpo, pero sobre todo en el rostro, ya que tenía un morado cerca de sus ojos, según el citado medio.

Los delincuentes se apoderaron de una cadena que colgaba en su cuello en la noche del viernes, un reloj con un importante valor sentimental y 400.000 pesos que tenía en su bolsillo. Al parecer, su acompañante corrió con la misma suerte y también fue robado.

