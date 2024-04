Por: El Colombiano

Al cuerpo diplomático del gobierno colombiano se suma la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien salió de esa cartera en julio de 2023. Se trata de uno de los consulados más apetecidos en la carrera diplomática. Hace parte de la embajada de Colombia en Reino Unido que ocupa el exsenador Roy Barreras.

En su momento, la copa que derramó el vaso para que Vélez abandonara el cargo fue la investigación de la Fiscalía por la salida del país de su hijo, presuntamente ilegal, al no cumplir con los requisitos por ser menor de edad. De hecho, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra exministra de Minas hace un par de semanas.

Además, un contrato que su esposo Sjoerd van Grootheest tenía con el Fondo Colombia en Paz, también suscitó polémica por un supuesto conflicto de interés.

Su paso por el ministerio de Minas y Energía

En lo concerniente a su gestión como ministra, Vélez también fue cuestionada por no tener experiencia en ese sector. La exministra es filósofa de formación, maestra en estudios culturales y doctora en geografía política, pero no cuenta con experiencia en el sector minero energético. En 2020 fue becaria fulbright para realizar un posdoctorado sobre ingeniería ambiental y ciencias en Clemson University en Estados Unidos.

La exviceministra de Energía, Belliza Ruiz, salió del Gobierno alegando que Vélez “tenía prácticas que atentaban contra la moral y los principios”. Justamente, sobre un informe titulado: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” también hubo cuestionamientos por algunas imprecisiones técnicas que contenía.

¿Irene Vélez tiene experiencia diplomática?

Vélez no registra experiencia en cargos diplomáticos. Su labor, antes de ser ministra de este Gobierno, se concentraba en la producción de documentales sobre el impacto ambiental.

Este gobierno, como los anteriores, ha nombrado en cargos diplomáticos a políticos que no cuentan con la experiencia o el estudio de las relaciones internacionales. En el caso del Gobierno Petro, dicen algunos opositores y analistas, es una contradicción en la medida en que el hoy mandatario prometió en su momento como candidato que no acudiría a las mismas prácticas en el manejo de los cargos diplomáticos. Pero no ha sido así.

