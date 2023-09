Se registró un nuevo caso de intolerancia en Cali. Esta vez, este hecho fue protagonizado por un conductor del MÍO y un motociclista. La riña ocurrió cerca a la glorieta de Siloé, al suroeste de la ciudad.

Este hecho fue captado por una de las pasajeras, quien grabó justo el momento en el que se puede ver al conductor enfrentándose al motociclista. De manera repentina, este último saca una navaja e intenta agredir al operador del MÍO.

Sin embargo, la comunidad intervino en la pelea e impidió que este hecho se agravara, poniéndose en medio de ambos y apartando al motociclista.

Además, se pudo evidenciar que varios de los testigos de este hecho apartaron del lugar al conductor para tratar de calmar la situación.

Más actos de intolerancia en contra de operadores del MIO, en esa ciudad en donde no hay autoridad ni civismo #CaliCiudadEuropea pic.twitter.com/nQuh1nFC4Z

Peleas entre ciudadanos, agresiones a guardas, buses del MÍO atacados a piedras son casos que diariamente se registran en Cali, pero, ¿Qué está pasando en la ciudad?

¿Por qué cada día los ciudadanos se toleran menos entre ellos? Según la policía, entre enero y septiembre de 2023, en Cali 155 personas perdieron la vida asociados a casos de intolerancia.

En redes sociales se conocen a diario casos duros de intolerancia en la ciudad; las peleas y agresión entre ciudadanos están a la orden del día. Según la Policía Metropolitana de Cali, entre enero y septiembre de 2023, se han atendido más de 27.000 casos en donde la intolerancia fue protagonista; dejando, además, un saldo trágico que se pudo evitar con el diálogo.

Y es que, en las calles, el ciudadano, de a pie, siente que algo está pasando, la sensación de irrespeto a la autoridad y tolerancia con el otro cada vez es menor. Incluso con detalles pequeños como hacer un reclamo por un papel tirado en el andén.

“Yo considero que Cali no ha sido intolerante. ¿Por qué? Porque tenemos varios problemas que los ciudadanos, las personas como seres humanos podemos solucionar. Como el caso de las basuras, por ejemplo, la gente tira las basuras a la calle, el vecino le dice, ‘mira, no la tires allí porque ahí está el recipiente’, pero inmediatamente se van quitando la camisa para pelear. Entonces yo creo que más intolerancia con esos casos no puede haber en una ciudad. Tenemos que combatirla, entendiendo y aceptando que fallamos y que podemos mejorar las cosas”.