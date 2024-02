Cuatro días han pasado desde que se encontró el cuerpo sin vida de Laura Lopera en una vivienda Medellín, quien, presuntamente, habría sido asesinada por el señalado feminicida Jesse Wiseman, un ciudadano canadiense que se dio a la huida tras dejar su cadáver en el interior de una maleta.

Fuentes le contaron a El Tiempo que, desde Migración Colombia, ya establecieron la identidad plena del responsable señalado, por lo que se pudo emitir una orden de captura contra el canadiense y se expidió una circular azul en la interpol.

No obstante, el seguimiento no ha sido trabajo fácil para las autoridades, pues el sujeto habría salido del país hacia Guatemala luego del feminicidio. El trayecto del norteamericano no terminó allí. Según el periódico, Wiseman salió de territorio centroamericano el pasado lunes 12 de febrero con rumbo a Europa.

Por su constante desplazamiento, la Fiscalía le contó al medio citado que Interpol Colombia emitió circular azul este jueves 15 de febrero para dar con la captura del sujeto, quien ahora será buscado en los 196 países que integran la entidad internacional.

Lo último que se supo sobre sus movimientos es que el aparente feminicida llegó a Turquía el pasado martes 13 de febrero, donde, se presume, intenta evadir a las autoridades.

Qué dijeron los familiares de Laura Lopera sobre el caso

Tal como le contó a Noticias Caracol el hermano de la joven, Juan Lopera, la víctima habría terminado una relación con el canadiense hacía tres semanas. No obstante, según afirmó, la joven volvió a hablar con el señalado feminicida días antes de ser hallada muerta con claros signos de violencia.

Según cuenta el pariente de la víctima, al sujeto, que se hacía ver como una persona tranquila, le molestaba que ella se acercara a su familia. Además, según un audio que publicó el medio citado, el presunto asesino era agresivo y grosero con Valentina:

“Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate”, se escucha en el audio del extranjero que conoció Caracol.

