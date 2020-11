Los ladrones se aprovecharon de que la pareja estaba atrapada en un trancón capitalino. Eran tres delincuentes que, armados con palos y cuchillos, se fueron encima del vehículo, de acuerdo con Blu Radio.

La mujer le contó a la emisora que todo ocurrió sobre las 6:30 de la tarde, en plena hora pico. En ese punto, los ladrones rompieron el vidrio del copiloto.

La víctima agregó que se negó a darles el celular y que eso enfureció a los ladrones. Uno de ellos le pegó un puño en la cara y la hirió.

“Me reventó la boca. Yo no sé cómo saqué fuerza y me pegué al pito del carro para hacer escándalo”, manifestó la mujer, cuya identidad no fue revelada.