En 2019, Alejandro Sánchez y María Alejandra Cardona, una joven pareja antioqueña, decidieron que era momento de vivir juntos. Ambos de 29 años, él ingeniero de sistemas y ella médica, quisieron cumplir el sueño de, además, tener su casa propia. Invirtieron en Dublín, un proyecto inmobiliario en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá (Antioquia). Es uno de los proyectos desarrollados por Acierto Inmobiliario.

Cuando empezaron el proceso de compra, les dijeron que la entrega de su apartamento sería, máximo, en abril de 2023. Entonces, empezaron a pagar $343 millones, incluyendo un parqueadero doble lineal.

Hasta el momento, han entregado, dice Alejandro, unos $175 millones. Sin embargo, el sueño de estar construyendo su vida en pareja en un hogar propio está en suspenso. Aunque hace cuatro meses les debían entregar su apartamento en Dublín, la obra está quieta. Las respuestas, aseguran, son pocas.

“Nuestra torre solo está al 22 %. Y en Acierto no responden, no reactivan, dicen que están pendientes de un crédito. Pero no hay ninguna fecha. Lo único es que cuando retomen, se demorarían hasta un año y medio más en terminar”, relata Alejandro, desde La Alpujarra, barrio de Medellín, mientras sostiene un pasacalle donde exige respuestas no solo de Acierto Inmobiliario, sino también de las entidades financieras y del gobierno.

“Todo ha sido muy frustrante”, resume María Alejandra.

Un sentimiento común entre cientos de compradores, de más de 2.000 apartamentos, que invirtieron en algún proyecto de Acierto Inmobiliario. Pero que, hasta ahora, solo han recibido largas.

La empresa dice que, aunque reconoce la frustración de sus clientes, también es necesario que ellos comprendan las dificultades que atraviesa el sector de la construcción. Además, que trabajan para la pronta reactivación de los proyectos.

Dublín, proyecto inmobiliario

Los reclamos de los compradores

Este viernes, 7 de julio, los compradores de proyectos de Acero Inmobiliario salieron a las calles. Citaron a la 1:30 p.m. para una manifestación en La Alpujarra, el centro administrativo de Medellín y Antioquia.

En un principio, buscaban respuestas por su cuenta. Y lo hacían de manera discreta. Temían que, si sus reclamos se hacían públicos, hubiera más dificultades para recibir sus nuevas viviendas.

Sin embargo, poco a poco se coordinaron. A través de Whatsapp, crearon grupos para cada uno de los proyectos ubicados en el Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y Bogotá.

Así lo cuenta Dianys María Muñoz, una mujer que trabaja en servicio en casas de familia y que, con el ahorro de varios años, juntó los recursos para comprar un apartamento en la torre 2 de Madera Fresca, ubicado en el municipio de Bello, al norte de Medellín.

De $153 millones, Dianys María ha pagado unos $82 millones. La promesa era que recibiría el apartamento a comienzos de 2023. Sin embargo, ahora la inmobiliaria le dice que la entrega se aplazaría hasta 2025.

“Lo que queremos es saber qué vamos a hacer los que estamos pagando un inmueble que no se ha entregado. El gerente dice que es por la pandemia. Pero hay torres que estuvieron en entrega para 2016 o 2017. ¿Qué hicieron con nuestra plata?”, pregunta.

El deseo de Dianys María era pasar Navidad de 2023 en su apartamento. Y para eso trabajó duramente. Durante tres años ahorró por su cuenta, a la vez que se sumó al ahorro programado del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Por ahora, dice, deberá seguir pagando no solo las cuotas de su apartamento, sino también el arriendo de donde vive.

Problemas de comunicación con Acierto Inmobiliario

Catalina Pérez también compró su apartamento en Madera Fresca, pero en la torre 1. Ella ya pagó los $144 millones que le costó, con la promesa de recibirlo en 2022.

Catalina cuestiona que, a su juicio, no ha habido una comunicación clara con Acierto Inmobiliario. También, que en los contratos no quedó estipulada la fecha de entrega. “Por eso dicen que no se ha incumplido con nada”.

Acierto Inmobiliario dice que está negociando varios préstamos con bancos. Pero Catalina no confía: “El gerente (Juan Guillermo Barrera) nos dice que los proyectos comprometidos con el banco van muy bien, pero nada prueba que eso sea verdad”.

También critica la respuesta de los fondos fiduciarios con lo que se ha adelantado la compra del apartamento: “se lavan las manos diciendo que hay punto de equilibrio y que, por eso, ya le giraron la plata a la constructora. Pero ellos tienen la obligación de ver cómo se invierte”.

En ese punto, Dianys María añade que hay falta de claridad. La fiduciaria le ha dado la misma respuesta que a Catalina -que ya se alcanzó el punto de equilibrio-, pero desde Acero Inmobiliario le han respondido que “no es así. ¿Ahí uno a quién le cree?”.

En un momento, Catalina quiso desistir de la compra. Sin embargo, como no hay fecha de entrega y la inmobiliaria indica que tiene problemas de liquidez, “puedo desistir, pero para esperar 10 o 15 años a que me devuelvan el dinero”.

Manifestación de compradores de apartamentos en proyectos de Acierto Inmobiliario

También son los proveedores

En La Alpujarra no había solo compradores de viviendas, sino proveedores de Acierto Inmobiliario. Particularmente, estaban empleados con camisetas de AJ Eventos, enfocada en estrategias de mercadeo.

Catalina Agudelo, directora administrativa de esta empresa, explicó que, desde hace dos años, Acierto Inmobiliario dejó de pagar las facturas referentes a la publicidad y el volanteo de los proyectos. Una suma que alcanza los $50 millones.

“Dicen que pagarán a medida que se reactiven las obras, pero priorizarán a las constructoras. Nuestro servicio fue publicitario, repartiendo volantes de los proyectos. No les interesa pagarnos a nosotros”, asegura. Y pone como ejemplo a una “señora que hizo cortinas para las salas de ventas y no le han pagado”.

Por eso, señala que “las pretensiones con este plantón es que las alcaldías, los bancos, las fiduciarias y los entes de control pongan los ojos en esta empresa, miren cómo pueden apoyar y controlar qué está pasando. Que cumplan tanto a compradores como a proveedores”.

Acierto Inmobiliario responde

Valora Analitik, aliado de Pulzo, conversó con Juliana Isaza Giraldo, gerente comercial de Acierto Inmobiliario, horas después del plantón en La Alpujarra.

Sobre las dificultades de comunicación, insistió en que están abiertas las líneas telefónicas y de Whatsapp de servicio al cliente. También que, aunque cerraron algunas salas de venta, dejaron cuatro, que funcionan como “centros de acopio” para todos los proyectos en el Valle de Aburrá.

Entre enero y junio de este año hubo recortes en la nómina de Acero Inmobiliario, que pasó de costar más de $2.000 millones mensuales a valer $800 millones. Isaza argumentó que esto afectó el tiempo de respuesta a los clientes. Aun así, recordó que ha habido reuniones entre el gerente y los voceros de los compradores.

Sobre los créditos, la vocera de Acero Inmobiliario dijo que se ve que están encaminados porque hay proyectos reactivados.

Actualmente, hay 8 proyectos avanzando. En Bogotá: Atalaia, Aragón, Paradise y Reserva 20 de Julio. En el Valle de Aburrá: Podium, Primavera y Lagos del Sur. Y en Cartagena, Territorio Mío. Y de estos, ya está próxima la entrega de Lagos del Sur y Primavera.

Luego seguirán Madera Nativa, Territorio Verde, Guatapurí, Málaga y Dublín ­-el proyecto en el que invirtieron Alejandro y María Alejandra-. Y vendieron 2 megaproyectos a otras firmas constructoras para agilizar la reactivación.

Isaza agregó que suspendieron las ventas para enfocarse en atender a sus clientes y a los proveedores. Sobre estos apuntó que, aunque sí hay facturas vencidas, “los proyectos se manejan por caja, no puedo pasar dinero de un proyecto a otro para pagarlas”.