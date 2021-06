“Estoy en una especie de cruzada para que salgamos de la trampa, de las cadenas, de la cárcel de las ideologías“, aseveró Betancourt, en entrevista con Yamid Amat.

“Las ideologías nos cierran la perspectiva de análisis, nos encasillan, no nos dejan hablar con el otro, no nos permiten construir consensos”, explicó.

(Vea también: “Encontré un hombre muy golpeado”: Íngrid Betancourt, sobre su reunión con Iván Duque)

En ese sentido, Íngrid Betancourt dice que espera que haya una opción que no polarice y que ayude al país a salir de la crisis. Amat le preguntó si eso significaba su regreso a la política, y ella inicialmente lo negó:

Según ella, ahora es capaz de conciliar posiciones más diversas que antes, e incluso opuestas, y prefiere eso: “La política es un lastre: uno entra en la política y se cierran las puertas; no puede volver a hablar, no puede uno decir las cosas sin que lo tergiversen. Son los ataques gratuitos, mucha agresividad, mucha violencia. Es perder la posibilidad de hablar de otra manera”, opinó.

Lee También

¿Cuál es su intención entonces?, le preguntó Yamid Amat. “Hay gente que cree que uno siempre tiene una agenda escondida. En el caso mío estoy acá y quiero ayudar, es todo“, se limitó a decir.

Sin embargo, esto no satisfizo al periodista, que le insistió en si lo que significa es que vuelve a hacer política en Colombia, “entendiendo la política como el arte de gobernar”:

“Si la política es el servicio a los demás, que es lo que debería ser, no he dejado de ser política en el alma. Pero hay una política que es diferente, que es la política electoral, que es la política de las estrategias electorales, que es la política de acceso al poder. Esa política no me interesa”, aclaró.