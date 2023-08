No cabe duda de que el inminente regreso de Laura Sarabia a un cargo público en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa causando gran polémica en el país.

(Le puede interesar: Arranca cuenta regresiva para regreso de Laura Sarabia: ya cargaron su hoja de vida)

Ahora la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, arremetió fuertemente contra el Gobierno Nacional por esta decisión que ya está tomada y no tiene vuelta atrás.

Tras conocerse que la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, regresará a trabajar para el gobierno como directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), conocido por ser uno de los puestos más codiciados y ambiciosos en el Gobierno colombiano, las críticas no se hicieron esperar.

Una de ellas fue por parte de la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, que desde hace días viene en un rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, cuando comenzó a cuestionar el estado de su salud. A tal punto que el presidente afirmó que “ojalá nunca la hubiera conocido”.

(También le puede interesar: Day Vásquez y su prometido, el representante Juan Manuel Cortés, están “distanciados” tras escándalo con Nicolás Petro)

Betancourt, en medio de una entrevista para Semana, afirmó que lo que más le angustia es que en Colombia ya se perdió la “sorpresa” por los polémicos escándalos del gobierno nacional.

“La verdad es que todos los días tenemos una noticia nueva que, es decir, no lo puede uno creer y lo que le queda a uno es como la sensación de que en el Gobierno perdieron el sentido de la vergüenza, y esto nos hace sentir a todos frente a un Gobierno que no le importa nada, de un gran cinismo. Es una situación donde quienes están gobernando no se han sintonizado con el país”, afirmó la exsenadora Betancourt.