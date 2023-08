En la noche del 2 de agosto, el Gobierno Nacional anunció que logró un acuerdo para que los indígenas del Cauca levantaran los bloqueos de la vía Panamericana que comunica ese departamento con el Valle y Nariño. Para solucionar los problemas de fondo, los ministerios del Interior, Luis Fernando Velasco; de Vivienda, Catalina Velasco, de Agricultura, Jhenifer Mojica; y de Salud, Guillermo Jaramillo, llegaron hasta esa zona para reunirse con los líderes del movimiento indígena ‘Los Nietos del Quintín Lame’.

(En contexto: Bloqueo en vía Panamericana: Gobierno llegó a acuerdo con indígenas del Cauca)

El ministro Velasco aseguró que “en menos de 48 horas hemos logrado solucionar este bloqueo con demandas que consideramos entendibles y de acción conjunta”. Mencionó que llevarán a cabo una mesa técnica de Bogotá los próximos 17 y 18 de agosto, donde le pidieron a los líderes que expusieran sus necesidades en materia de vivienda, educación, salud, acceso a la justicia, entre otras.

En ese escenario, expusieron que una de las urgencias para ellos es mejorar vías terciarias, aumentar la inversión en vivienda para garantizar la cobertura, el acceso a proyectos productivos para trabajar la tierra, mejorar el acceso a educación de jóvenes, entre otras. En el acta que firmaron para levantar el bloqueo se acordó que las comunidades que participarán serán los resguardos indígenas de las veredas Huila, Calderas, San José, Talaga, Togoima, Suin, La Esmeralda, La Palma, Montecruz y Villa Mercedes.

El ministro Velasco, quien encabezó el diálogo, también se reunió con el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo y con otras autoridades locales en las últimas horas. “Evidentemente, el Cauca, —se los he dicho a las comunidades—, no resiste un bloqueo más. El sur del país, nosotros hablamos sin necesidad de bloqueo y podemos sentarnos con las comunidades sin necesidad de bloqueo. Que el bloqueo a la Panamericana no siga siendo un instrumento de comunicación”, mencionó.