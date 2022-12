Las vías del Cesar amanecieron bloqueadas este miércoles 14 de diciembre por parte de la comunidad indígena arhuaco, que se desplazó desde el Magdalena para mostrar su rechazo contra el Gobierno de Gustavo Petro. En Noticias Caracol, habló el líder Norey Quigua Izquierdo, quien pidió la presencia del presidente en el lugar y aseguró que si no los atiende se mantendrán en la protesta.

Es la primera vez que una comunidad de este tipo le arma una gran movilización a Gustavo Petro. Cerca de 10.000 indígenas llegaron hasta la capital del Cesar asegurando que las banderas del cambio que enarbola el presidente ya no los identifica porque no los ha escuchado y tampoco les ha dado solución a sus problemas.

“El pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”, señaló el líder al citado medio.

Además, otra lideresa de los arhuacos habló en Caracol Radio y hasta lanzó una advertencia al presidente, en caso de que no se haga presente: “Hasta que Petro no llegue no nos vamos a ir, nos tomamos Valledupar”.

#LOÚLTIMO | Vía entre el Cesar y La Guajira está bloqueada por miles de indígenas arhuacos que exigen la presencia del presidente Petro. La comunidad señala que "el gobierno de cambio no ha tenido voluntad" de reconocer a su gobernador.

Además, Quigua Izquierdo enumeró en la entrevista los problemas que tiene la comunidad indígena que no ha sentido un cambio desde que eligió a Petro, quien los visitó en sus primeros días en campaña presidencial y el Gobierno.

“El pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como acceso a la salud, a la educación, tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”, comentó.

Finalmente, el vocero pidió también la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada, a quien le exigen establecer una mesa de conversaciones y llegar a un acuerdo sobre las necesidades de la comunidad.