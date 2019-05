En primer lugar, Gustavo Gallardo, abogado de ‘Santrich’ señaló En Blu Radio que el video “es un contenido que no aporta absolutamente nada”; además, dijo que está “abiertamente manipulado y que es usado de mala fe para generar un escenario turbio en este proceso de liberación”.

El penalista añadió que espera que “las instituciones judiciales colombianas no se presten a un nuevo montaje” porque “es un video inconstitucional e ilegal” que fue obtenido sin orden judicial y, a su juicio, es imposible que cualquier autoridad lo tome en cuenta como prueba para una decisión en el caso, como una nueva captura, por varias razones:

“Este video no permite determinar, primero, la comisión de un delito; segundo, no permite determinar ninguna fecha; tercero, no permite determinar cuándo fue ese video y tampoco su originalidad”.