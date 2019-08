La Fiscalía acusó al sargento segundo de la Armada por los delitos de secuestro extorsivo agravado y peculado por uso, así como los cargos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, aseguró Noticias Caracol.

Se trata de uno de los tres militares que estarían involucrados en el secuestro ocurrido en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado 20 de julio, cuando el joven fue llevado a la fuerza con una falsa orden de captura por los oficiales que, al parecer, vestían chalecos del Gaula Militar, añadió ese medio.

“Lo reconozco porque él (el sargento) se bajó del vehículo con la otra persona que me dijo que tenía una orden de captura. Me retuvieron los dos. A mi esposa le pasaron la hoja de la Fiscalía y él la empujó porque ella le dijo que eso era una orden falsa. Me metieron al carro y él se ubicó al lado derecho”, narró Estiven Beltrán tras ser liberado el pasado 25 de julio, según un video de la audiencia de legalización de captura, publicado por el noticiero.

La jueza del caso dictó medida de aseguramiento contra Rodríguez Fuentes, por lo cual fue recluido en la cárcel La Picota de manera preventiva mientras avanza su caso, informó El Espectador.

De ser declarado culpable, el militar tendría que pagar una pena de entre 37 y 50 años de prisión, agregó el diario.

Cabe recordar que los investigadores de la Fiscalía establecieron que el carro usado para cometer el secuestro es un vehículo oficial asignado al teniente coronel César Augusto Martínez, director de los Gaulas militares, y sobrino del polémico general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, según revelaciones de la Revista Semana.

Al respecto, la Fiscalía aclaró que el mismo César Augusto Martínez fue quien entregó los datos del GPS para ubicar la casa donde estaba la víctima, indicó Noticias Caracol.