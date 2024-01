Existen varias dudas sobre las causas que llevaron a un menor de edad, que se encontraba recluido en el Centro de Atención Especializada El Redentor, resultara en coma y con varios traumatismos en su cuerpo. En principio, la madre del menor denunció inconsistencias en la información sobre el estado de salud de su hijo por parte de los funcionarios del recinto.

Según la denuncia de la progenitora, a su hijo, Isaac Granados, le propinaron una golpiza luego de un intento de fuga en El Redentor el pasado 20 de diciembre —el segundo registrado durante ese mes—. La madre del menor aseguró que el 21 recibió la llamada del equipo psicosocial anunciándole que su hijo se había caído y se había roto un brazo. Pero al llegar al Hospital Tunal, su hijo estaba en coma e internado en una UCI.

(Vea también: Madre de joven en coma pide esclarecer lo que pasó en El Redentor: “no se cayó”.)

“Destapé a mi hijo y le encontré múltiples golpes en todo el cuerpo. Lo quise registrar y no me querían dejar. La caída no puede explicar todos esos golpes”, señaló a este diario. Frente a estos señalamientos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— emitió un comunicado en las últimas horas refiriéndose a los hechos.

En la comunicación, la entidad aseguró que se enteró del estado de salud del menor el mismo 21 de diciembre. Asimismo, se comprometió a cooperar en las labores investigativas para esclarecer los hechos.

¿Qué dice el ICBFsobre el caso del menor de edad?

“El ICBF ha brindado apoyo constante a la progenitora del adolescente y se encuentra dispuesto a colaborar en la investigación que llevan a cabo las autoridades competentes para esclarecer los hechos ocurridos”, informó la entidad. Por otro lado, el ICBF dijo que su equipo se encuentra acompañando la madre del menor en todo lo relacionado con las autorizaciones médicas y demás procedimientos similares mientras se recupera.

(Lea también: Persisten los reclamos por fallas en los cobros de la factura de luz.)

“Los profesionales del equipo de Defensoría de Familia se trasladaron al centro hospitalario donde el adolescente está recibiendo atención médica para evaluar su estado de salud. Posteriormente, se estableció contacto con la progenitora con el objetivo de informarle sobre la situación y proporcionarle el apoyo y la atención psicosocial necesarios”.

La madre de Granados, estuvo en la Fiscalía dando su versión de los hechos y pidiendo que velen porque se sepa la verdad de lo que sucede en este centro, el cual ya tiene un historial de motines, fugas y denuncias.

Lee También

Pulzo complementa

Luego del pedido de ayuda de la madre del joven, que se encuentra en estado de coma en una UCI, el ICBF se pronunció y detalló de qué manera está ayudando la mujer a esclarecer los hechos, además, de colaborarle con temas médicos.

El centro especializado El Redentor ha sido señalado continuamente por múltiples irregularidades, sin embargo, los ojos están puestos en la situación del menor de edad, el cual está luchando por mantenerse con vida.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.