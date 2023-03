Las discusiones en el Concejo de Ibagué entre sus integrantes parece que han pasado más allá de los temas de ciudad y han escalado a confrontaciones personales, así lo hizo saber el secretario del Concejo, Juan Esteban Espinel, quien denunció que fue agredido de forma verbal y física por el concejal del partido ASI, Orlando Rodríguez.

Espinel explicó que el pasado 29 de marzo el cabildante habría llegado molesto, con palabras de grueso calibre y haciendo uso de la fuerza exigiendo agilidad en el pago de contratos de su equipo de trabajo, situación que requiere, según él, un tiempo de revisión.

“De una manera desproporcionada, intimidante y amenazante me insulta y grita cualquier cantidad de improperios, me amenaza, me empuja en contra del escritorio y tiene que intervenir la Policía”, reseñó el secretario del cabildo y señaló que siente temor por una nueva reacción del concejal Rodríguez.