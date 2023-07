A tempranas horas del sábado, vecinos del Chicó, ubicado en la comuna Siete de Ibagué, alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una pequeña zona boscosa, en inmediaciones del parque del barrio. La víctima era Óscar Javier Amaya Barragán, un joven residente en el lugar, quien al parecer durante la madrugada fue ultimado con arma de fuego.

Óscar Javier solía frecuentar el sitio donde fue asesinado debido a sus problemas de adicción a los alucinógenos. De acuerdo con sus familiares, aunque el joven residía en una pieza de un inmueble del sector, en las noches llegaba al lugar, a veces acompañado de su novia, para consumir. Los problemas que le acarreó su adicción se convirtieron en una pesadilla para sus seres queridos.

Así lo dio a conocer a Q’HUBO, su señora madre, Francy Yaneth Barragán. “Él ya había tenido muchos problemas, roces. Llegaba herido. Yo le preguntaba qué había pasado y él no me contaba. En abril lo atacaron con arma blanca. Lo aconsejaba, le decía: ‘papito, yo quiero verlo bien, que salga de eso’, pero él no podía dejar el vicio”, contó la progenitora del joven, muy afectada por el hecho.

Por su parte, José Oviedo, padrastro de Óscar, señaló: “La situación llevaba varios años. Él estuvo un tiempo en una fundación, de ahí fue enviado a una finca, donde también vivió un tiempo. Luego de eso volvió. Ya tenía muchos problemas, solía llegar golpeado”.

La mañana del sábado, doña Francy Yaneth salió de casa, ignorando que a unos cuantos metros yacía el cuerpo sin vida de su hijo. Cuando la llamó un sobrino para avisarle, se bajó de la buseta en la que se movilizaba y corrió al sitio, donde ya estaban presentes las autoridades. El cuerpo de Óscar fue hallado junto a un árbol, con una cobija, con la que solía cubrirse cuando pernoctaba en el lugar.

El joven fue impactado con arma de fuego en la región dorsal, lesión que acabó con su vida. De acuerdo con versiones de vecinos del sector, en la noche se escucharon algunos ruidos, incluso gritos, pero nadie se atrevió a asomarse por miedo, pues en el sitio al parecer opera una olla de microtráfico. Personal de la Sijín se encargó de adelantar los actos urgentes del caso, el cual es materia de investigación por parte de las autoridades.

20 años de edad tenía Óscar Javier Amaya Barragán.