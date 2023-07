Con una tutela, Denis María Mendoza pretende que la Clínica Ibagué y Capital Salud E.P.S. le brinde la atención necesaria a su esposo, Alexánder Castro Firigua, quien se recupera de una craneotomía. La familia llegó de visita al Tolima a disfrutar de las fiestas, pero el señor sufrió un grave accidente de tránsito.

Según la versión de mujer, personal de la Clínica Ibagué le informaron que debía llevarse al paciente para la casa porque los costos de atención médica ya llegaron al tope del valor que cubre el Soat.

“Mi esposo está vivo de milagro porque el golpe le causó un trauma craneoencefálico severo y se le formó un hematoma en la cavidad del cerebro. El 14 de julio le practicaron una craneotomía en la Clínica Ibagué. Duró unos días intubado y con ventilación asistida, no obstante, ya respira por sí solo aunque no sabemos las secuelas con las que pueda quedar”, dijo.

Esta semana, recibió una noticia que le cayó como un baldado de agua fría: “Me dijeron que como los servicios prestados ya llegaron a lo que cubre el Soat, que me lo llevara para la casa, porque supuestamente la EPS no ha dado ninguna respuesta y aquí no lo podían tener. Mi esposo requiere cuidado vigilado porque si bien la cirugía fue exitosa, está en proceso de recuperación”, agregó.

Indicó que Alexánder no puede valerse por sí mismo y deben esperar la evolución neurológica y funcional.

“Necesito que si no lo pueden tener acá, me brinden una ambulancia para que lo traslade a Bogotá, donde vivimos y está la red de Capital Salud”, puntualizó.

Q’HUBO intentó comunicarse con la Clínica Ibagué para conocer la versión de la entidad acerca del caso, pero la llamada no fue contestada.

Alexánder Castro Firigua es natural de Dolores. A finales de junio, en ocasión de las festividades de San Pedro, en compañía de su esposa llegó a ese municipio a visitar a su familia. El 2 de julio sufrió un accidente de tránsito cuando iba en su motocicleta y un perro se atravesó en el camino. Perdió el control del rodante y se golpeó la cabeza. De acuerdo con los testimonios, lo llevaron al Hospital San Rafael de Dolores, donde le sugirieron que, mejor, lo trasladaran a Purificación (Tolima) porque el servicio allí estaba colapsado.

En el Hospital Nuevo de la Candelaria (de Purificación) le tomaron una radiografía craneal y el médico tratante le dio salida porque presuntamente lo que tenía no revestía gravedad. Le formuló Naproxeno. Durante 10 días presentó un intenso dolor de cabeza, por lo que el 13 de julio lo volvieron a llevar al hospital de Purificación. Ese día, en una ambulancia fue trasladado de urgencia a Ibagué. Al día siguiente lo entraron al quirófano porque tenía una hemorragia en el área craneal.