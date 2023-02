Un grupo especial integrado por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Dijín, viajó desde Bogotá hasta la capital del Tolima y será el encargado de esclarecer este lamentable hecho.

Al interior de una habitación de una residencia ubicada en la calle 27 número 74 encontraron tres cadáveres: el de Fabián Ricardo Olaya, su sobrina de nueve años de edad, y el de otro hombre identificado como José Mauricio Barreto, de 22 años.

Ricardo y su sobrina habían sido reportados como desaparecidos el miércoles, cuando el joven salió de la casa con la hija de su hermana, en el barrio Jardín Atolsure, hacia la tienda. Al parecer, la invitó a comprar algo, sin embargo, horas después no retornaron al hogar.

Ante el desespero de la progenitora de la pequeña al ver que no sabía dónde estaban sus seres queridos, empezó una búsqueda, la cual terminó en desgracia.

El coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, informó que la madre dijo que su hermano salió con la niña a eso de las 10 de la mañana. “Pasaron las horas, la menor no regresó con el tío, ella se preocupa y llama a la Policía Nacional. Llega a las instalaciones del Distrito, donde pone la denuncia”, dijo Oviedo Lamprea.

La Policía de Infancia y Adolescencia, con el personal de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, empieza una búsqueda en el lugar donde desapareció. Las autoridades rastrearon el recorrido que efectuó Fabián Ricardo junto a la menor.

Con las cámaras de circuito cerrado de seguridad realizaron el seguimiento desde que salieron del barrio Jardín Atolsure hasta el San Pedro Alejandrino.

En las grabaciones evidenciaron que ambos subieron a un taxi donde iba otro hombre. El taxista que los dejó en la residencia habría indicado que no sospechó nada, debido a que la infante no gritó, no puso resistencia y mucho menos hubo algún comportamiento que llamara su atención.

“Se hizo la trazabilidad de cuál fue el recorrido. Se tiene conocimiento de que el tío y otro hombre abordan un taxi con la menor de edad. Nosotros tomamos contacto con el conductor, quien dice que no evidencia nada raro”.

“En la mañana del día de hoy [jueves], en ese seguimiento que realizamos con las cámaras, evidenciamos que se bajan muy cerca de este lugar e ingresan”, añadió el alto oficial.

En el seguimiento de las autoridades, se percataron que uno de hoy los fallecidos, horas antes ingresó a la residencia y salió varias veces. En una ocasión, aparentemente llevaba comida.

Las autoridades e investigadores se encargaron de efectuar los actos urgentes.

Cuarto en el primer piso

Aunque el caso es materia de investigación, Q’HUBO conoció que al parecer dos de los cuerpos estaban envueltos en una sábana y los situaron al fondo de la habitación. Presuntamente, Barreto le habría dicho a su padre, quien tendría arrendado el apartamento 7, que se lo prestara, por lo que el hombre no llegó a dormir esa noche. Sin embargo, arribó al sitio en la mañana y encontró a su hijo agonizando. Él informó a las autoridades lo sucedido. La habitación quedó cerrada y unidades del Gaula tuvieron que utilizar la fuerza para ingresar. Allí encontraron los tres cadáveres.

En una esquina, cerca a la residencia, se postraron los familiares de Ricardo Olaya y la niña. Sus rostros reflejaban profunda tristeza. Entre abrazos se preguntaban qué había pasado dentro del cuarto. Se conoció que la menor era hija de padres separados y que la niña vivía con la madre. Una ambulancia con personal paramédico brindó atención al padre de la niña, que sufrió una descompensación en su salud.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo Ruiz, y la jefe de la cartera de Salud, Liliana Ospina Gutiérrez, brindaron acompañamiento a la familia de las personas halladas sin vida.

“Este caso nos acongoja a todos. La Secretaría de Salud municipal hace el acompañamiento de los familiares de estas tres personas. Los acompañamos en el duelo en este momento e identificamos factores de riesgo desencadenantes y posteriormente seguiremos acompañándolos en las próximas semanas porque el duelo no termina acá”, dijo Ospina Gutiérrez.

Asimismo, el Secretario de Gobierno envió un mensaje a los padres de familia en la Ciudad: “No pueden delegar el cuidado y la crianza de sus hijos ni a terceros ni familiares sin saber dónde están. Esto implica una mayor responsabilidad en la crianza y cuidado para evitar que pasen este tipo de tragedias que hoy nos enluta y esperamos que la investigación esclarezca este crimen”, refirió Restrepo Ruiz.

La mitad de la cuadra donde está ubicada la residencia fue acordonada por la Policía Metib. Fotos: Hélmer Parra/ El Nuevo Día y Q’hubo Ibagué.

Datos: