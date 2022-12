“Ibagué es de las tarifas más bajas de toda Colombia, y esperamos que una vez realizado el estudio por parte del equipo nuestro, ya con la tarea que hizo Asocapitales teniendo en cuenta todo lo que subió en nuestro país el salario mínimo sea tenido en cuenta, también el poder adquisitivo que se tiene en cada una de las ciudades para llegar a una tarifa justa, que se ajuste a las condiciones de la ciudad”.

Esto fue lo que dijo el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para justificar un posible aumento al servicio de transporte público de buses en la ciudad. Así las cosas, Hurtado agregó que la cifra podría aumentar $ 200 o $ 300 esperando no afectar la prestación del servicio.

Por tanto, un ibaguereño podría llegar a pagar alrededor de $ 5 mil diarios. Cantidad que algunos consideran elevada para el servicio que reciben y teniendo en cuenta que este medio de transporte debería ser más asequible.

“Muchos conductores son groseros, conducen a lo loco, además, las sillas no permanecen en las mejores condiciones para uno hacer un recorrido seguro y lo más cómodo posible. Y eso que en hora pico, a eso de las 6 p.m. no se justifica que uno pague casi $ 2.500 para ir de pie y apretado porque a veces rebosan esa buseta hasta no poder” aseveró un usuario del sistema de transporte.