Durante unos 20 minutos Armando José Pérez Aponte narró a la justicia el momento de angustia que vivió hace alrededor de cinco años por cuenta de Jorge Mario Rengifo, quien presuntamente lo atropelló y arrastró con su vehículo por una discusión que sostuvieron al norte de Valledupar.

Todo habría empezado afuera de un estanco ubicado en el sector de La Fuente de la carrera 9, donde se encontraba Armando José Pérez departiendo con unos amigos, luego de cerrar su establecimiento comercial, que estaba ubicado al lado.

(Lea también: Hombre asesinó a su pareja y escapó; autoridades lo capturaron en Venezuela)

Explicó, además, que decidió marcharse con un amigo en su vehículo, pero un poco más adelante de la empresa DPA se bajó del carro para orinar y notó que el automóvil de Jorge María venía para encima, motivo por el que se acercó a la puerta de su vehículo.

“Jorge me atropelló, me golpeó y me enredó entre los dos carros, comienzo a gritar que las piernas me están siendo aplastadas. Me acuerdo que el amigo mío se bajó, Diego Armando, a decirle a él que moviera el carro porque estoy ahí y en ese momento me enredo porque le da rever, quedo debajo del carro de él, y el amigo mío le está gritando, de eso me acuerdo, que frenara porque estaba abajo e hizo caso omiso”, agregó Pérez Aponte.