Arboleda dijo, en entrevista con Blu Radio, que no ve la necesidad de seguir las órdenes de la Policía porque considera que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cometió un “atropello” cuando permitió que se izara la bandera de la comunidad LGTBI en el Pueblito Paisa.

“Nos secuestran la bandera de Antioquia. Antioquia queda queda doblegada y la bandera del orgullo gay queda en el poder. El tema aquí es la soberanía del departamento de Antioquia y nuestra bandera, la que nos identifica. La bandera de Antioquia es sagrada”, manifestó arboleda.

No obstante, el uribista, aseguró en la emisora, que no es homofóbico, y que su actuar no tenía ninguna intención política, como se había mencionado en varios medios de comunicación.

Además, Arboleda dijo en la entrevista que, pese a que fue un acto conmemorativo que solo iba a durar un día, la Alcaldía no tiene por qué remplazar la bandera de Antioquia por una “que no representa al pueblo antioqueño, sino a una minoría”.

Por estos hechos, Arboleda podría enfrentar un proceso judicial “por actos vandálicos y de intolerancia”, pues la Fiscalía abrió “noticia criminal por la presunta comisión del delito”, informó el alcalde de Medellín, según Blu Radio.