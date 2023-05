En la noche de este martes 30 de mayo fue asesinado Juber Andrés Lerma Gómez, un hombre de 32 años que departía con unos amigos en una tienda.

Juber, conocido como ‘Montaño’, había llegado de visita de Brasil, donde vivía con su esposa y sus tres hijas, y estaba haciendo unas diligencias en la ciudad. A la tienda llegaron hombres en motos, armados, que los amenazaron para que entregaran sus pertenencias.

Juber se resistió al atraco y los hombres, sin dudarlo, le dispararon. Aunque intentaron auxiliarlo y lo llevaron hasta un centro de salud, sus heridas eran incompatibles con la vida, como se dice en las ciencias forenses.

Amigos de la víctima relatan que era “de toda la vida” de la comuna 13 (Medellín), del sector Cuatro Esquinas. Juber había emigrado a Brasil, donde trabajaba y vivía con su esposa y sus hijas. “Era un peleao trabajador, no estaba haciendo nada, solo departiendo con unos amigos. Ellos aún no han contado qué fue exactamente lo que pasó, pues obviamente tienen miedo”, relató uno de los amigos de Juber.

Los amigos y la comunidad, en gesto de solidaridad, se unieron para ayudar a traer a la esposa y las hijas de Juber desde Brasil. Pero no ha sido fácil por la disponibilidad de vuelos. La familia vendría este 1 de junio en un vuelo programado para la 1:00 de la tarde.

La muerte de Montaño ha provocado conmoción en la comuna 13 y, dicen los que allí viven, es reflejo de una situación de fondo. Para las 7:00 de la noche de este 31 de mayo se planeó una velatón en la cancha de Cuatro Esquinas.

Uno de los organizadores del plantón contó que los atracos vienen disparados desde hace por lo menos un mes. “Están atracando en los locales, a los turistas. No tenemos idea de qué es lo que está pasando, pero no hay reacción de la Policía. Este no es el primer caso”, comentó uno de los líderes.

En su mayoría, relatan en la zona, los robos se han presentado en la centralidad de San Javier y en el sector conocido como El Chispero. Y dicen que han atracado a adolescentes a las salidas de los colegios.

Es tal la situación que hasta a los turistas los han atracado y esto, indirectamente, afecta a la economía de la zona, que está en su mejor momento gracias al apogeo turístico.