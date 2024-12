Un insólito incidente ocurrido en la zona rural de San Marcos, Sucre, ha llamado la atención por la peculiar manera en que un hombre defendió su herencia. Según reportes, el sujeto acudió a la casa de su suegro exigiendo la parte que, según él, le correspondía de la herencia de su esposa. Sin embargo, su reclamo fue recibido con varios planazos en la espalda.

El suegro, visiblemente molesto, dejó claro que no tenía intención de repartir bienes en la vida.

“Todavía no me he muerto, y si me muero, no le dejo ni los pájaros del patio”, afirmó, según testigos del incidente.