Alexánder Orjuela era un ingeniero de sistemas que el pasado 20 de enero entró a la Clínica Palermo, en Bogotá, debido a un fuerte dolor en la boca de estómago, la cual no significaba una gran preocupación, pero que igual necesitaba atención médica para controlar la situación.

Allí entró a urgencias sobre las 11:55 de la noche para ser valorado por uno de los profesionales que se encontraba de turno, pero al no ser algo tan grave, lo ubicaron en el triaje III, que significa que no es una situación tan complicada y que por ese se debe dar prioridad a otro tipo de casos.

Sin embargo, siendo casi las 4:00 de la mañana, todavía no lo atendían y su dolor seguía estando bastante fuerte, por lo que sus familiares ya se comenzaron a preocupar un poco más.

“Él me llama al celular como a las 4:00 de la mañana y me dice que no lo han atendido. Me pareció muy raro porque en la madrugada no estaba saturada la zona de urgencias. Me acerqué a la recepción para saber por qué no lo habían atendido y después de eso no volví a tener comunicación con él”, dijo Óscar Orjuela, hermano de Alexánder, en diálogo con la revista Semana.

Luego, agregó el hombre, sobre las 8:00 de la mañana volvió a preguntar y ahí fue que le dieron la noticia que les cambió la vida, dado que la enfermera les dijo que le aplicaron una inyección de dipirona, un medicamento al cual era alérgico y por eso le causó un choque anafiláctico y entró en paro por 12 minutos.

Esto fue un impacto emocional muy grande para los hermanos del hombre, dado que entró caminando sin ningún tipo de complicaciones sino con un simple dolor y ahora debía estar conectado a un ventilador para poder seguir viviendo.

Según agregó el hermano para el medio mencionado, esto, además del dolor, causó mucha molestia, dado que nadie preguntó sobre las alergias y este es, de hecho, uno de los requisitos médicos más importantes, pues esto determina el tratamiento a seguir.

“Él sabía que era alérgico a la dipirona. A mí nunca me preguntaron y yo estuve con mi esposa toda la noche y toda la mañana”, concluyó Óscar en la comunicación con el medio.

Ahora entraron a una discusión judicial complicada tanto contra la clínica como contra SURA, la EPS de Alexander, ya que quieren sacarlo para un lugar de cuidados paliativos y no quieren reconocer el error que cometieron, sino que solamente advierten que el hombre nunca dijo nada de alergias y por eso no aceptan la equivocación.

