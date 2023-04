Todo ocurrió en la mañana del pasado sábado primero de abril, cuando un hombre que fue capturado en el sur de Bogotá apareció muerto en un bus de la Policía Nacional en extrañas circunstancias. Sus familiares dicen que lo asesinaron los uniformados que lo detuvieron; sin embargo, las autoridades aseguran que fue él quien se quitó la vida, según informó Noticias Caracol.

La víctima fue identificado como Anderson Beltrán, quien es un padre de familia de una menor de 9 años y trabajaba como soldador en una ferretería de la localidad de Bosa. Su captura se dio por una riña presentada en un establecimiento comercial cuando se encontraba ingiriendo alcohol con otras personas, de acuerdo con el noticiero.

La Policía Nacional capturó a dos personas por el altercado, incluyendo al hombre que falleció. Los uniformados llevaron a los detenidos hasta la estación de Bosa y allí los subieron a un bus para conducirlos hasta la URI de la Fiscalía, donde iban a judicializar al fallecido. En confusos hechos, la víctima apareció sin vida dentro del vehículo, por lo que su familia pide claridad, según el citado medio.

“Hubo una riña en la cual mi hermano ya había tenido problemas con unos patrulleros allá en Bosa y lo tenían amenazado, le ofrecieron hasta plata sobornándolo“, dijo una de las familiares en la entrevista.

#OjoDeLaNoche | ¿Qué pasó con Anderson Beltrán? Fue encontrado muerto dentro de un bus de la Policía frente a la estación de Bosa. La institución dice que fue suicidio, pero sus familiares aseguran que se trata de un asesinato. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/qqI8IG2qLj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 3, 2023

Sus seres queridos armaron una protesta frente a la estación de Policía con carteles y arengas pidiendo justicia. De hecho, uno de ellos le relató al medio de comunicación detalles de lo que habría sucedido con el hombre que murió.

“Los policías nos trajeron para acá a la estación, me bajaron y me pidieron que me fuera. Yo les pedía ayuda porque escuché un grito de mi hermano y nadie me quiso colaborar. Mi mamá llegó al otro día, como a las 7 de la mañana y ya estaban sacando su cuerpo sin vida”, agregó la familiar en el informe periodístico.