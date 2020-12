Roa le contó a Semana que la agresión pasó el fin de semana, después de que él y unos amigos salieran de un asado a tomar transporte en la Autopista de Fusagasugá.

Los jóvenes llegaron a una bomba de gasolina, cerca del sector conocido como El Indio, y ahí decidieron comprar bebidas para llevar a la casa, dijo la víctima.

En ese momento aparece otro hombre, que según el agredido estaba bebiendo licor, los insulta e intenta golpear a uno de los amigos de Roa, por lo que el grupo se mete para mediar en la situación.

No obstante, narra, él perdió de vista al agresor, y cuando se dio cuenta, lo tenía encima atacándolo con el pico de una botella.

“Yo creo que la primera lesión que me hizo fue la de la frente. Yo quedo muy herido, casi no podía ni ver. Yo intento salirme del sitio, pero él se me abalanza encima y empieza a agredirme por todas partes. Luego se va, pero regresa otra vez a agredirme”, aseveró la víctima.