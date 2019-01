Casas estuvo el pasado martes en W Radio y en la entrevista con Dávila encontró un apoyo para hacer su denuncia, pues por una hora expuso ante la audiencia detalles íntimos de la demanda que interpuso contra Morris por violencia intrafamiliar.

Este jueves, el turno fue para que el concejal diera su versión de los hechos, pero la misma audiencia le hizo saber a Dávila a través de redes sociales que “la entrevista no fue imparcial” debido al trato que le dio a Morris, teniendo en cuenta que era un tema de su vida privada y ella terminó dejándose afectar por eso y reflejando su molestia en vivo.

“Hoy, haciendo honor a lo que significa la regla de oro del periodismo, como se lo ofrecimos tan pronto se decidió presentar la denuncia con la señora Casas, se le ofreció a Morris que estuviera en los micrófonos de La W […] antes de saludarlo, simplemente advertirles que seguimos tratando de tratar este tema con el mayor respeto, pero que todo está en el marco de una denuncia penal en la Fiscalía contra un concejal de Bogotá, aspirante a la Alcaldía, y por esta razón hemos hecho pública periodísticamente esta denuncia”, comentó Vicky con un tono pausado.

Morris, primero que todo, habló de “sentimientos de gratitud” hacia Casas por ser la mamá de sus hijos, y pidió “a la audiencia y a las redes sociales” tener respeto hacia su esposa.

Lo primero que le preguntó Dávila fue si pensaba “renunciar a su aspiración política” como alcalde de Bogotá, a lo que Hollman respondió que es una decisión que él debe tomar con el partido que le dio el aval: el Movimiento Maís.

“Ahora, Vicky, permíteme porque yo quiero dar un contexto de esta situación…”, dijo Morris, antes de que la periodista lo interrumpiera.

“Hollman, yo quiero hacerle unas preguntas. Yo lo entiendo, pero… esto no es una alocución, usted me comprenderá lo delicado que es esto”, acotó Dávila.

Luego, la periodista lo cuestionó por la queja de Casas en el sentido de que su hija supuestamente no tenía qué comer cuando estuvo en el colegio porque su padre no aportaba dinero al hogar, a lo que Morris dijo que él mensualmente da “12 millones de pesos” para el sustento de su familia.

El concejal mostró una carpeta con documentos para sustentar los aportes que da, pero cuando quiso que su abogado hablara sobre el tema Dávila no lo dejó participar en la conversación y le pidió que se retirara de la mesa.

Ese acalorado momento encendió los ánimos de lado y lado, y la entrevista pasó del tono amable a convertirse en un escenario de tensión por cuenta de los reclamos y señalamientos que lanzó la periodista en cada una de sus preguntas, y por varias evasivas que tuvo el concejal.

“Déjame hablar”, “espera te explico”, “pero es que no me están dejando hablar”, “espera termino la idea”, “se va a acabar el tiempo y no he podido dar mi versión”, fueron algunas de las palabras que repetía Morris.

“No estamos acabando con una familia, estamos atendiendo una denuncia”, “es que usted no puede preguntar, somos nosotros los que preguntamos”, “usted me está dando hasta la hora… déjeme terminar mis preguntas”, insistía Dávila, mientras Morris pedía que lo dejaran defenderse de las graves acusaciones.

Esa situación fue advertida por una gran cantidad de personas que escuchaban la entrevista, y así se lo hicieron saber a Dávila por medio de comentarios que le dejaron en la misma página de Facebook, en Twitter y en el artículo que publicó La W sobre el tema.

