Cuando ese medio de comunicación le preguntó a Morris por qué invitó a Claudia López a una consulta interpartidista para definir un candidato único de los llamados sectores alternativos para la alcaldía de Bogotá, el periodista habló de liderazgos vitales y arremetió contra Sergio Fajardo.

“Bogotá necesita líderes vitales que hayamos demostrado a lo largo de nuestra vida un compromiso con un proyecto democrático, con la paz, con la lucha de los derechos humanos y esa es Claudia y ese soy yo (…) Bogotá no necesita fajardos, sino liderazgos vitales”, sentenció Morris.

Sobre la última parte de su respuesta, Semana le contra preguntó al escudero de Gustavo Petro en Bogotá a qué hacía referencia con que la capital del país no necesita fajardos. Al respecto, Morris agregó: “Porque la ciudad está en una completa crisis y frente a eso se necesita decisión y liderazgo, no se necesitan aguas tibias. Va a ser de las personas que dice que un pedazo de metro elevado y otro subterráneo y Bogotá no necesita eso”.

Morris ha acompañado todas las causas políticas de Gustavo Petro en la última década y pretende convencer al electorado capitalino esgrimiendo los postulados de la autodenominada Bogotá Humana. Sin embargo, como el movimiento Colombia Humana liderado por Petro no ha sido reconocido como un partido político por el Consejo Nacional Electoral, Morris decidió lanzar su candidatura a la alcaldía por el partido político Mais.

“No veo que los tiempos le den a la Colombia Humana para tener personería jurídica (…) Los sectores alternativos no pueden permitir que el uribismo se quede con Bogotá, por eso decidí pedir el aval desde antes”, explicó Morris sobre esa decisión que tomó por sorpresa a varios seguidores de Petro.