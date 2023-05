El hijo mayor del excandidato presidencial Rodolfo Hernández publicó un video en el que se vio fuertemente afectado por una discusión que tuvo con un hombre en un restaurante a las afueras de Bucaramanga.

ATENCIÓN. Por asuntos políticos fue atacado Mauricio el hijo del excandidato Presidencial Rodolfo Hernández.@melodiaenlinea @diiigame pic.twitter.com/9ROOUw8Eli — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) May 28, 2023

Según explicó Mauricio, hijo adoptivo del político, se encontraba comiendo con su pareja un perro caliente en un restaurante a las afueras de la ciudad, cuando un hombre se le acercó y comenzó a hacerle comentarios acerca de las elecciones que perdió su padre con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Ayer estaba comiendo con mi novia, en cualquier lado de la ciudad, y una persona X, no sé, me dijo que por qué habíamos vendido el país y que por qué habíamos regalado el país”, comenzó el relato de Hernández.

“Yo le dije que no había argumento para que lo dijera, que no era oportuno decirlo. Lo entendí. Sin embargo, el me agredió porque no sé. Y aquí está la consecuencia: un golpe en la cara”, agregó el hombre, quien aseguró que lo único que hizo fue defender los ideales de su padre.

Hernández se mostró con el ojo totalmente morado e inflamado por el golpe que recibió, al punto de que en ningún momento puede abrirlo mientras contaba los hechos que sucedieron.

Finalmente, Mauricio concluyó el video explicando: “Y a Colombia le quiero decir que no. Él no vendió el país. Él hizo lo que pudo por el país. Hizo lo que puedo hacer, pero bueno, esos son los sentimientos de algunos de los colombianos y pues no importa”.

Quién es el hijo de Rodolfo Hernández

Mauricio es el mayor de los cuatro hijos de Rodolfo Hernández con Socorro Oliveros. Fue adoptado junto con Juliana y, años después, llegarían sus hermanos Carlos y Rodolfo José, quienes sí son biológicos.

Estuvo en el mundo de la política mientras su padre fue alcalde de Bucaramanga, pero un escándalo de supuestas contrataciones amañadas lo obligó a alejarse del puesto, según publicó la Silla Vacía.

Luego quiso lanzarse a la gobernación, pero Hernández no lo apoyó y por eso no tuvo un gran impacto, así que desde entonces dio un paso al costado del tema político.