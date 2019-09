En ese momento, aseguró Marroquín en un conversatorio que hizo en la Universidad del Valle de México (UVM, citado por Milineio (medio de ese país), el capo del cartel de Medellín, pese a que se lucraba del negocio de las drogas, le advirtió a su hijo del daño que estas podían producir.

“Valiente es aquel que no las consume”, le dijo el narcotraficante a su entonces pequeño hijo.

Desde entonces, el progenitor de Escobar decidió no seguir el camino de su padre porque, además, pese a vivir entre lujos y mucho dinero, nunca pudo disfrutar del mismo, según dijo el medio mexicano.

“Entre más poseíamos, más pobre me sentía. Alguna vez tuvimos suficientes dólares para alimentar a una ciudad, pero perseguidos por la policía no podíamos salir por comida”, manifestó Marroquín en el conversatorio.

Asimismo, el hijo del capo expresó, de acuerdo con el medio, la pesadilla que era llevar el apellido Escobar y por lo mismo, a sus 16 años, decidió cambiar su identidad.

“[…] Las aerolíneas no nos vendían pasajes. En ese momento de guerra mi padre había fallecido y la única manera para escapar de esa violencia heredada fue el cambio de identidad, en algunas oportunidades me acusaron de no querer a mi papá porque me cambié el nombre y digo que no somos nuestro apellido”, aseguró.

Finalmente, Marroquín criticó, de acuerdo con El Universal (de México), las series que hacen apología a la vida de Escobar e indicó que esos lujos que muestran en esas producciones, en realidad solo equivalían a “5 minutos de diversión”.