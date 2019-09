Chávez, que dice ser el presidente de la Agremiación Nacional de Conductores, en entrevista con El Tiempo, se disculpó con el país y dijo que son muchos los transportadores que están en riesgo de quedarse sin trabajo.

“Pido perdón al país y a la ciudadanía por lo que les tocó caminar pero es que somos miles de conductores que tienen a sus familias a cargo. Le pedimos al Ministerio de Transporte que nos escuche”, dijo el conductor al diario.

Estas palabras distan mucho de las amenazas que lanzó el pasado 13 de septiembre, cuando convocó marchas de transportadores en todo el territorio nacional. “Carro que transite que se atenga a las consecuencias”, dijo Chávez en su momento.

Sobre esas declaraciones, el supuesto líder del gremio dijo a El Tiempo que le pusieron una cámara de celular en frente y en el video dijo “cosas absurdas” que no debió. “Cuando me lo mandaron pensé: ‘Yo qué me puse a decir’ y hasta lloré como un niño”, agregó.

Chávez dijo al periódico que cuando salió de una supuesta reunión con el Ministerio de Transporte había unos 200 conductores en el lugar y todos le decían que tenía que convocar a paro. “Al comienzo les dije que no, pero ellos insistieron”, sostuvo.

El promotor de los bloqueos en las vías dijo al medio que lamenta que ese video se haya filtrado en redes; agregó que va a cumplir 62 años de edad y que siempre ha hecho plantones sin desorden.