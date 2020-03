En su columna en El Espectador, el periodista recuerda otro artículo de opinión suyo (publicado en el mismo diario el 28 de julio del año pasado), donde ya había mencionado esa aeronave, así como un yate y un avión de José Guillermo Hernández, de los que, dijo, hay imágenes “coloreadas con la presencia de varios líderes políticos y también 5 fotos en campaña con el presidente Duque e incluso la primera dama”.

Ahora, Ákerman también recuerda que en ese artículo denunció que “el testaferro” no solo brindó apoyo financiero, sino también logístico a la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.

Esto último, añade el comunicador, se vio reflejado en el uso que se hizo en ese momento del helicóptero sobre el cual, agrega, pesaba desde el 2009 una orden de extinción de dominio, con medida de embargo.

El columnista se queja entonces de que la aeronave siguiera funcionando y responsabiliza de ello a la Dirección Nacional de Estupefacientes porque “sobre la marcha de los años ha nombrado a varios depositarios para que la administren, pese a estar vinculada a lavado de activos”.

Por si fuera poco, añade, el helicóptero “cuenta con sus pólizas actualizadas, papeles al día e incluso con los más altos personajes de la política nacional como usuarios”.

Cabe recordar que las denuncias sobre los presuntos dineros que habrían entrado a la segunda vuelta de la campaña presidencial de Duque en el 2018, se conocieron el pasado 3 de marzo por intermedio del periodista Gonzalo Guillén, quien en La Nueva Prensa dijo haber conocido una interceptación telefónica que le hizo la Fiscalía al polémico ganadero y que así lo demostraría.

Al respecto, el presidente Duque se pronunció este viernes ante medios de comunicación a los que les expresó: “Quiero dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña (…), ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”.

Dichas denuncias sobre compra de votos se suman a las hechas por la prófuga exsenadora Aída Merlano, quien En entrevista con Vicky Dávila, para Semana TV, aseveró que en la segunda vuelta de esas elecciones, los caciques políticos, que se debían a la familia Char, se unieron para comprar votos a favor de Duque; y que incluso el ahora jefe de Estado se reunió con el empresario Julio Gerlein para hablar de la “inversión” que el costeño iba a hacer.

“Julio [Gerlein] me dice: ‘Cálmate, no te preocupes porque con Duque, recuerda, estoy haciendo una gran inversión con él. Y apenas él sea presidente, mamita, todo se va a solucionar. Ten fe porque le hice una gran inversión, no solo yo, también los Char’”, aseguró Merlano en su momento.