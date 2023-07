En horas de la tarde del lunes 24 de julio las autoridades reportaron el hallazgo de Melany Andrea Bermejo Díaz, quien junto con su hermano Leinelet Micheel Bermejo Díaz (12 años), su hermanastro Carlos Andrés Bossio (14 años), y su tío Ricardo López (35 años) murieron ahogados en un paseo por el río Magdalena.

El cuerpo sin vida de la adolescente, el último que faltaba por rescatar, fue hallado por pescadores de la isla 1970, jurisdicción del Parque isla Salamanca, y llevado a tierra firme por Guardacostas de la Armada Nacional en Barranquilla, detalló Zona Cero.

De acuerdo con el portal antes mencionado, Ricardo López alcanzó a poner a salvo a sus dos hijas de 10 y 12 años, respectivamente; sin embargo, volvió a sumergirse en el agua para rescatar a sus sobrinas, pero en su intento fue arrastrado también por la fuerte corriente.

La madre de una de las víctimas de la tragedia habló sobre el evento inesperado que enluta a una familia residente en el municipio de Soledad (Atlántico), lugar desde el que emprendieron rumbo hacia la orilla del río para luego en una lancha transportarse hasta una finca ubicada en la mencionada isla.

Al llegar, los integrantes de la familia decidieron darse un baño de río, una acción que a Yoelis Díaz, no le pareció adecuada.

“Yo les había dicho que no se bañaran porque eso era peligroso, pero no me hicieron caso”, dijo la mujer a las cámaras de CTV Barranquilla.

Acá, su testimonio: