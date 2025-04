El municipio de Cachipay, Cundinamarca, se encuentra sumido en el duelo tras un lamentable suceso que ocurrió el pasado viernes 4 de abril. La pequeña Alison Hernández, de tan solo 8 años, perdió la vida en lo que era un procedimiento de desalojo llevado a cabo por las autoridades locales. Esta operación policial derivó en un trágico enfrentamiento, según informó Noticias Caracol.

El incidente se desencadenó en un sector donde al menos 30 familias han residido por más de 14 años. Según informes, la tensión entre los habitantes locales y las fuerzas del orden escaló rápidamente esa noche. La familia de la niña informa que todo comenzó con una bala perdida en el fragor del conflicto, de acuerdo con Citytv.

Una tía de Alison, visiblemente afectada por la situación, compartió con Citytv su profundo dolor: “Es muy duro, es muy duro aceptarlo, pero lo único que queremos es que paguen, que se entreguen, que si tienen un poquito de conciencia se entreguen las personas que lo hicieron.”

Los hechos parecen estar ligados también a compromisos políticos previos que quedaron sin cumplir. “Con el alcalde anterior, él nos prometió que si votábamos por él nos iba a empezar a hacer las escrituras de cada lote”, declaró la tía de Alison en el noticiero.

La versión oficial de la Alcaldía sugiere que la tragedia ocurrió durante una asonada, y afirma que la niña murió por el impacto de la bala antes de poder recibir atención médica. No obstante, la administración municipal niega cualquier responsabilidad en los daños ocurridos en el centro médico adonde fue llevada posteriormente la menor, según el citado medio.

Qué otros heridos hubo durante balacera en Cachipay, donde murió una niña

El dolor se extiende a otros miembros de la familia Hernández, quienes también resultaron heridos en el mismo incidente. Un integrante de la familia relató al informe periodístico: “Mi papá se encuentra todavía hospitalizado… a mi hermana le partieron el brazo. La tienen en Faca y hasta ahora no la han atendido adecuadamente.”

Además, en Noticias Caracol habló el tío, quien también dio detalles de lo que sucedió y lo que pasa con estas familias en esa zona de Cachipay, Cundinamarca: “Cuando vi la niña acostada en esa camilla con un tiro en la frente la verdad me partió el alma porque a cualquier familia le duele. La verdad es mi sobrinita y la verdad estas familias no hacen nada acá, están acá porque no tienen recursos para vivir en un arriendo. No le hacen mal al pueblo”.

De acuerdo con la Policía Nacional, sus agentes fueron atacados por personas bajo efectos del alcohol y armadas con machetes, lo que produjo una respuesta por parte de los oficiales presentes. Esta serie de acontecimientos ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación para determinar las exactas circunstancias de la muerte de Alison y evaluar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, de acuerdo con el citado portal.

El caso de la pequeña Alison no solo ha dejado un vacío en su comunidad sino que también ha desencadenado una serie de exigencias por parte de sus seres queridos y vecinos, quienes claman por justicia y respuestas claras en este doloroso incidente.

