Faltando cinco minutos para la medianoche del pasado 31 de diciembre, Óscar Mauricio Morales, conductor de la compañía Expreso Brasilia, recibió el mejor regalo de 2022, al ver a sus dos hijos en una plataforma del Terminal de Medellín esperándolo para celebrar el Año Nuevo.

En redes sociales se hizo viral su reacción, ya que lo primero que hizo fue abrir la puerta del vehículo para que sus pequeños de 7 y 9 años, que estaban saltando de la emoción, pudieran entrar a abrazarlo.

Conductor de bus habló sobre el recibimiento de sus hijos

En diálogo con El Tiempo, el trabajador explicó que se llevó una verdadera sorpresa al ver a sus hijos en el terminal, ya que, si bien se iba a encontrar con ellos, el plan era recogerlos en la casa de la abuela y no en su sitio de trabajo.

“Ese día yo salí de Cartagena a las 7:30 de la mañana con ruta a Medellín. Acordé con la abuela de mis hijos, porque yo no vivo con ellos, para que me llevara los niños cuando yo llegara. Lo que no sabía era que mi mejor amigo ya había organizado la sorpresa de llevarme los hijos a la terminal“, dijo.

Asimismo, Morales contó que en algún momento de la noche pensó en que no iba a llegar a tiempo a Medellín, revelando que “prácticamente” no paró y hasta aguantó hambre durante el trayecto.

“Hice ese turno sin parar y aguantando hambre porque veía el tiempo muy medido, pero tampoco me podía exceder en velocidad. Pensé que no iba a alcanzar a llegar antes de medianoche a Medellín, pero gracias a Dios a las 11:48 estaba llegando a la terminal”, precisó.

Y añadió: “Mi amigo cada rato me llamaba a preguntarme donde venía y tuve la felicidad más grande del mundo cuando llegué y vi a mis hijos ahí”.

DIOS YO NO TENGO MAS NADA QUE PEDIRTE 🙏 Me Diste La Dicha Dios Mío De Llegar A Recibir El 2023 Al Lado De Mis Hijos 🥺😍💖❤️





Finalmente, el conductor señaló que sus hijos son su “motivo de lucha”, luego de acabar una relación de 11 años.

“Son la razón por la que me mantengo de pie después de haber sufrido una decaída muy grande tras la separación hace 14 meses de una relación de 11 años. Ellos me han sostenido”.